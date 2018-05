Rumbo al Mar" en Tucumán. La realización protagonizada por Federico y Santiago Bal implicará tres semanas de filmación la provincia con el trabajo de técnicos y actores de la provincia, entre las que se destacan como co protagonista femenina Virginia Lagarrigue. Esta semana comenzó el rodaje de la película "en. La realización protagonizada porimplicará tres semanas de filmación la provincia con el trabajo de técnicos y actores de la provincia, entre las que se destacan como co protagonista femenina

El film contará la historia de un padre y un hijo que viven en Tucumán y uno de los deseos del hombre de 82 años es conocer el mar en moto.

Luis Bremer contó un episodio desagradable que vivió Santiago mientras se encontraba en el hotel Hilton de dicha provincia. En este contexto, el periodistacontó un episodio desagradable que vivió Santiago mientras se encontraba en el hotelde dicha provincia.

Este medio se contactó con Bal, que relató lo sucedido: "Me caí en la bañera, me costó mucho levantarme. Me vieron los paramédicos, me vendaron el brazo y me dieron medicación".





"Yo uso un banquito para bañarme y se rompió. Lo había mandado a comprar. Tengo el codo muy hinchado, pero no fue grave. Justo hoy tenía el día libre, mañana trabajaré normalmente", cerró.