Sarita, el verdadero amor de Rodrigo: "Él se enamoró cuando me vio, éramos una pareja fiel"

Sarita Carrera fue novia de "Potro" Rodrigo en 1997. Se conocieron allá por junio de ese año. Ella es uruguaya que vivía en el barrio de Flores, era una de las chicas de Clericó con cola, había trabajado en televisión y teatro.





Salieron dos años. Durante ese período, el Potro se hizo un tatuaje con el nombre "Sarita" sobre su pecho. Fue la prueba de amor más grande que el cantante le hizo: "¿Ahora vez cuanto te quiero? Hasta el día de mi muerte va a ser así", le dijo Rodrigo.

"Intrusos" (América TV) y contó lo que "lo más importante para él era la música. Pero Rodrigo se enamoró cuando me vio, éramos una pareja fiel".

Luego contó: "A Rodrigo lo amé mucho...Hasta me propuso casamiento, pero a los dos días se arrepintió. Después de eso se arrepintió". Con respecto a cómo era su relación con la familia, reveló: "Con su familia me llevaba muy bien, pero Betty Olave no me quería como novia de su hijo porque yo le llevaba diez años más".





"Betty se enojó después de que Rodrigo me propuso casamiento y me quiso pegar. Yo le tenía miedo...Siempre hay uno o dos en la familia que no te quieren, como pasa en todos lados", destacó Sarita.





