Santiago Lesmes, el periodista peruano que plagió a Rodrigo Lussich: "Me llevé una sorpresa muy grande"

Es uno de los momentos más esperados de "Intrusos". Rodrigo Lussich va subiendo cinco escalones que contienen los chimentos más "calientes" de la farándula nacional.

"Los Escandalones" ha tenido tanto éxito que hace un mes, el periodista y conductor arrancó con su programa propio los sábados a las 20hs por América con un show explosivo.

Pero ahora, Rodrigo se mostró indignado e hizo una fuerte denuncia pública al aire. "Los Escandalones han sido plagiados en Perú, en un canal que se llama igual que este pero que no tiene nada que ver... Se llama América TV, es de Lima, Perú, ¡e inventaron Los escandalotes!", contó.

Además aclaró que iniciará acciones legales contra las autoridades del programa peruano: "Sale carta documento... Demanda a este programa que ni siquiera pintó la escalera de otro color. Este tipo hace una cosa que se llama Los Escandalotes... Poneme el video", señaló antes de que demostraran que tanto el concepto como la estética del ciclo es igual.

Para Lussich, el segmento que hace Santiago Lesmes se trata de un "vil" plagio y confesó que se enteró por sus seguidores en Perú, quienes le escribieron por las redes sociales.

Juan Pablo Godino de PrimiciasYa.com se contactó con Lesmes y en exclusivo le contestó Lussich: "Vi el enojo, el enfado, por el tema de la secuencia en la que participo de invitado el viernes pasado... Ese viernes cuando llegué al programa, la producción me explica sobre este nuevo segmento y me pareció divertida, y se hizo al aire. La realicé como hago yo normalmente, es mi estilo. Yo no sabia que se hacía en la televisión argentina. Cuando termina el programa, me muestran un video de Los Escandalones de Lussich y me llevé una sorpresa muy grande porque veo que tenemos el mismo estilo de conducción y hasta la forma de vestir".

En esa misma línea, el periodista de la televisión peruana agregó: "No es que yo me subí a un personaje y lo haya plagiado, para nada. Yo ya llevo varios años en la televisión peruana con ese estilo de conducción y forma de vestir. Y hoy vi el programa Intrusos, que no lo había visto nunca pero sí había oído hablar, y entiendo la indignación... Pero es una indignación equivocada porque yo soy un conductor, no soy productor ni dueño del canal. Entiendo el enojo, pero los adjetivos calificativos hacia mí como el llamarle sanguijuela como lo hizo en distintas ocasiones, no me parece tan correcto y más cuando hay códigos entre compañeros".

Y cerró de manera irónica: "Capaz se sintió frustrado viendo que alguien tan joven y guapo como yo pueda ir a Argentina y sustituirlo. Me parece que a mí me sale mejor. Solo hice una vez ese segmento y me sale mejor que a él, que lo hace hace varios meses".

¿Cómo terminará este escándalo internacional?

