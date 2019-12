Acusan a Santiago Lara, el supuesto sexto hijo de Maradona, de quedarse con un Rolex de su abogado

La turbulenta vida de Diego Maradona, fuera de las canchas de fútbol, siempre aporta un capítulo más a una historia de contenido social y familiar inigualable llena de intrigas, conflictos, peleas y apariciones.

Y justamente, entredichas apariciones y si bien se habla algunos hijos nacidos de la etapa de Maradona durante su estadía en Cuba, el que picó en punta reclamando la paternidad de Diego es el platense Santiago Lara, hijo de Natalian Garat quien habría mantenido un largo romance con “el diez” y había iniciado la demanda por filiación pero cuya causa se diluyó con su fallecimiento en 2005 tras enfrentar una enfermedad de cáncer terminal.

LEER TAMBIÉN: La nueva estrategia de los abogados de Santiago Lara: denunciarán a Diego Maradona por pedofilia

Santiago (18) manifestó en el ciclo Intrusos que conduce Jorge Rial lo siguiente:

"Me enteré cuando tenía 13 años. Una vez le fui a comprar el diario a mi abuela y vi mi cara en la tapa de la revista "Pronto". Decía que yo era el supuesto hijo platense de Diego Maradona. Imagínate que no entendía nada. siempre fui de perfil bajo, salía poco... entré en shock cuando vi eso". Mi abuela se enojó, llamó a mi papá y se juntaron con la abogada. Mi familia siempre quiso protegerme de esto, porque para ellos era un tema cerrado después de que había fallecido mi mamá. Yo no quería saber nada de esa historia hasta que tuve 16 años y di la primera nota. Pero se armó tanto revuelo que preferí encerrarme y volver al anonimato", siguió con su relato. El abogado José Nuñez, que acompañaba al joven ese día en el estudio, a su vez explicó que "ese juicio quedó inconcluso y ahora él mismo lo reavivó sosteniendo que tramita en el Juzgado de Familia N°7, que hay una solicitud de ADN para Santiago y que si Diego no lo acepta se puede hacer extensivo a algunos de los familiares. En caso de negativa, el resultado sería que Santiago es hijo de Maradona".

Tras varias semanas de calma y de poca información lo que apareció en las redes con la fuerza de un tsunami fue un audio donde el abogado de Santiago se queja sobre las conductas del joven, indica como “lo abrochó mal” con un contrato de representación y como frutilla del postre manifiesta que “para dar buena imagen” en los programas de televisión le dio a Lara un reloj Rolex Daytona de oro valuado en unos doce mil dólares con el cual le hicieron, tal sus palabras lo indican, “Pito Catalán” en alusión a que nunca más le fue devuelto.

En el audio que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el Dr. Nuñez, también se queja de los caprichos de Santiago y de todo el dinero que tuvo que invertir en el joven platense, en su padre por elección, en vestimenta, en el barbero, etc. e inclusive deja en claro que los $ 22.000.- del costo del estudio de ADN también debió solventarlos él mismo: “Estoy podrido de poner plata para este pendejo caprichoso. No pongo un mango más”, dice Nuñez, para finalizar su conversación diciendo “Si le regalan una Ferrari me tiene que dar el 25% del valor. Boludo no soy”.

Ahora solo falta esperar y ver cual será la reacción de Santiago ante las palabras de su letrado y también seguramente ver las reacciones que este hecho provocará en el propio Diego Maradona, Rocío Oliva (que había descalificado a Santiago como posible hijo) y de los otros hijos “Del Diez” ante este nuevo capítulo que comienza a escribirse en la historia del “Clan Maradona”.

Aquí, en exclusiva, te mostramos el audio completo para que te adentres en esta historia que sorprende, una y otra vez, a propios y extraños y así puedas sacar tus propias conclusiones.

LEER TAMBIÉN: Santiago Lara, cada vez más cerca de saber si es hijo de Diego Maradona