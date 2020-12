Santiago Lara no pudo ingresar al cementerio para despedir a Diego Maradona

Santiago Lara, el joven que sostiene ser hijo de Diego Armando Maradona y que sigue su lucha vía legal, no pudo ingresar al cementerio privado de Bella Vista para despedir al astro, quien falleció a los 60 años.

"Llegué con taquicardia, me puse nervioso. Estaba durmiendo y me contó la mamá de mi novia, no lo podía creer, me largué a llorar", indicó el joven el lunes en charla con "Informados de todo", América.

E indicó que no pudo entrar al lugar: "Lo quiero saludar y dejar unas flores. Estoy seguro que soy su hijo. Mi familia me crió y no querían que yo me enterara".

"Quise hablar con Diego Junior y Jana y no me respondieron. No voy a llorar la carta tampoco. Hasta ahora no tuve contacto alguno", explicó sobre el intento de diálogo que tuvo con los hijos del Diez.

