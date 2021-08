Santiago Lara contó cómo está la situación legal en su lucha por saber si es hijo de Diego Maradona

Hace unos días, en "Nosotros a la mañana", El Trece, Carlos Monti contó que el ADN realizado a Santiago Lara determinó que no es hijo de Diego Maradona.

"Después de la muerte de Diego se abrió el gran debate de quienes están reclamando la paternidad de Maradona, uno de ellos es el joven Santiago Lara que desde hace mucho tiempo viene pugnando por el reconocimiento de Diego, para que fuera declarada hijo de él”, explicó Monti para darle contexto al caso.

“Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Maradona. Los abogados tienen dos caminos, aceptar esto definitivamente y se termina la historia, o puede apelar”, reveló el panelista. Y añadió: “A mí me cuentan desde tribunales que se van a quedar quietos y van a aceptar esta pericia”.

Sobre el caso de Lara, Monti aclaró: “Santiago Lara se enteró a los 15 años de boca de su madre que, antes de fallecer, le dijo que era hija de Diego Maradona. Comenzó un derrotero judicial se sometiera a un ADN para ver si era o no. Esto impacta directamente con la sucesión de Diego, porque hay menos personas para repartir".

En este marco, tras conocerse del enojo por esta situación, Santiago Lara estuvo este lunes en el ciclo "A la tarde", América, y aclaró que ya le envió una carta documento a Monti y El Trece por la información brindada, que según él es errónea, y explicó cómo está la situación legal.

"Estoy enojado porque los periodistas no se informan. Hace una semana nos hicimos los hisopados con Marcelo Lara para demostrar que no somos padre e hijo", precisó el joven.

"Quiero saber la verdad, si esto que dijo mi mamá es en serio. Yo no la tengo hoy en vida, mi mamá falleció de cáncer de hueso cuando tenía tres años. Me crió mi abuela y mi papá, Marcelo Lara, que cuando tenía 13 años tuvimos una charla y me dijo que no era mi padre biológico", señaló.

Y remarcó: "Mi mamá, que era íntima amiga de Carlos Ferro Viera, antes de morirse le dejó a mi papá las palabras. La lucha la sigo por mi mamá y voy por su palabra. Quiero saber cómo fue mi historia".