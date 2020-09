Santiago Giorgini mandó al frente a Jésica Cirio: "En La Peña de Morfi, es la que más come"

El chef de "Morfi", que debutará este lunes con otra edición del clásico programa de cocina, dialogó con PrimiciasYa.com y reveló que su compañera "come bastante" detrás de cámaras.

Este lunes a las 9.30, Telefe presenta “Las Recetas de Morfi”. Un programa para revivir, de la mano de Santiago Giorgini, las mejores preparaciones de "Morfi, todos a la mesa" y "La Peña de Morfi", ciclos que se convirtieron en clásicos de la televisión.

Todos los días, se presentará un menú diferente, con las mejores recetas, tips y recomendaciones para destacarse en la cocina. Las mejores entradas, los secretos desconocidos de los platos clásicos, los consejos para cocinar de forma saludable, las pastas caseras más deliciosas, todos los tips para un asado bien argentino, postres, pastelería, y todo lo que hay que saber del mundo de la gastronomía.

Antes de su debut, el famoso cocinero dialogó con PrimiciasYa.com y mandó al frente a su compañera de trabajo, Jésica Cirio. "Cuando se copa con las preparaciones come bastante", contó Giorgini.

-¿Qué va a tener “Las Recetas de Morfi”?

Las Recetas de Morfi es una selección de más de 3 mil recetas hechas entre La Peña de Morfi y todos los ciclos de Morfi todos a la mesa. Va a haber recetas que van a acompañar a la gente para resolverle día a día todas las comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Va a haber tips, consejos para poder comprar, el paso a paso de todas las recetas.

-¿Cómo tomas esta oportunidad de conducir un ciclo propio?

Estoy feliz de que me tengan en cuenta para conducir este ciclo, basado en dos programas que quise y que quiero mucho. Para mí, estar en la pantalla de Telefe y poder volver a mostrar estas recetas está buenísimo, es un orgullo y me encanta.

-¿Cómo es trabajar con Gerardo Rozín?

Trabajar con Gerardo está buenísimo, porque Gerardo es un conductor y productor que no deja nada librado al azar. Cada cosa que se ve al aire está pensada, investigada y bien masticada. Es un mega trabajador de la televisión y en mi caso aprendí muchísimo. Yo soy un obsesivo y un gran trabajador de la gastronomía, y la unión con el fue buenísima. De alguna manera, vi reflejado lo que yo hago en la gastronomía y él hace en la producción y conducción.

-En cuarentena la gente se volcó mucho más a la cocina, ¿cómo fue en tu caso?

Si, en el principio de la cuarentena la gente, pensando que iba a ser corta, dijo “No puedo salir a comer o tengo que estar mucho mas en casa, vamos a empezar a cocinar” que es algo que a todos les gusta, más o menos, sepan o no cocinar, tengan experiencia o no. En mi caso, con el programa y con las redes sociales, fueron unos primeros 2 meses muy intensos, de mucho más ida y vuelta con la gente y también con diferentes marcas y con el programa. Estuve mucho más ocupado brindándole a la gente un servicio a través del programa y de las redes, de cómo poder hacer algunas cosas que antes habitualmente salían a comprar y no se podían comprar más.

-¿Cuál es tu comida preferida, la que más comiste en este tiempo de cuarentena?

Mi comida preferida y la que más comí durante la cuarentena son las pastas. Soy fanático de las pastas, me gustan mucho, de cualquier forma y en cualquiera de sus versiones. De hecho, el 12/9 voy a hacer una MasterClass vía streaming en vivo de pastas y salsas

-¿Sos de cuidarte en las comidas?

No, muy poco. Quizá con los fritos y salados y demás, por un tema de edad, presión y eso. Pero no me cuido, como bastante. Sí trato de tener un buen equilibrio en la alimentación.

-¿En La Peña de Morfi, quién come más de todo lo que se prepara?

Antes de la cuarentena, los que más comían eran los guitarristas y los cómicos. En cuarentena, con menos gente en el piso, quiero que sepan que Jésica Cirio cuando se copa con las preparaciones come bastante. Obviamente no se nota porque entrena mucho, entonces siempre la vemos con ese físico fit, pero es la que más come de todos.

