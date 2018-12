Santiago del Moro, en su despedida de Intratables: "El día que entrevisté a Macri, con mi mujer perdimos un embarazo"

El conductor le dijo "adiós" a la emisora de Palermo y ya no regresará en 2019 con su habitual ciclo de hondo contenido político. Los detalles en esta nota.

Lo cierto es que Del Moro se mudará a Telefe en 2019, aunque todavía no firmó con el canal ubicado en Martínez.





Anoche, en su despedida del intenso ciclo, Del Moro se animó a una durísima confesión cuando el metrodelegado Mario Segovia lo indagó acerca de la entrevista que el animador le realizó el año pasado a Mauricio Macri. "¿Le creíste todo lo que te decía cuando le hiciste la entrevista a Macri?", preguntó el hombre.





Santiago no se achicó ante la pregunta: "Es que en ese momento la cosa ya estaba difícil en lo económico. No sé si uno sabe creerle o no creerle a los políticos. Uno, por el simple hecho de ser político ya más o menos no le crees. Con la mano en el corazón, creo que el político está todo el tiempo en campaña".





Al instante, llegó la durísima confesión de Santi: "Esa nota no la iba a hacer yo. Y miren lo que voy a contar. Esa nota la iba a hacer otro colega y me eligen a mí. Esto lo voy a contar porque es la vida y nunca hablo de mi vida privada, pero ese día con María, mi mujer, perdimos un embarazo. Después de ese momento, me fui a hacer la nota con el Presidente de la Nación. Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también. Es lo bueno y lo malo y por ahí lo que nadie ve".





"Me emociono y quiero ser fuerte. Era un embarazo reciente, de poquitas semanas. Ella se iba a hacer la primera ecografía y yo me iba volando a hacer esa nota, y me llamó. Muchas cosas que se me pasaron por la cabeza, porque a mí me habían elegido para hacer esa entrevista, tenía toda la presión del medio, de mis compañeros, de la prensa, de la gente puesta en eso. Y en esas circunstancias llegué a Olivos. Pero dije 'soy un profesional, tengo que seguir adelante'. Y así lo hice. Hoy lo cuento a la distancia, pero fue un momento muy doloroso. Pero es la vida", concluyó Santiago del Moro.

Embed





Embed