Santiago del Moro bancó a Pampita: "Es fácil pegarle a alguien cuando recién arranca"

Santiago del Moro se encargó de defender públicamente a Pampita en su programa radial "El club del Moro" por radio La 100.





El conductor de "Intratables", el ciclo de América TV, demostró su apoyo a la pampeana por el incómodo momento al aire que vivió en "Pampita online" con Jey Mammon, quien se quejó por tener pocos minutos de aire.





Santiago: "Recién alguien nombraba a Pampita. Ojalá ella esté escuchando o algúna amiga, amigo. Alguien se lo va a contar. Ayer hice un chiste en Intratables cuando el programa se puso pesado. Y después me quedé pensando, porque soy un caballero y ella es una chica que está intentando hacer su programa lo mejor que puede". Así arrancó el descargo de: "

"Todo el mundo ha salido a pegarle y a cruzarla. Es fácil pegarle cuando recién arranca. Quiero ser el tipo más solidario y generoso. Yo cuando empecé también se burlaban y me decían que no servía para esto. La adversidad me hizo más fuerte".

"Ella merece su oportunidad como la está teniendo. Nadie hace las cosas para que les salgan mal. Todo el mundo intenta ponerle lo mejor de cada uno. Démosle tiempo. Soy un conductor que mido bien y tengo algunos años en esto. Quiero ser generoso con alguien que da sus primeros pasos en esta profesión. Es como si yo posara para una campaña y ella se riera de eso", agregó Del Moro.

Para cerrar, el animador subrayó: "Con el tiempo le va a salir cada vez mejor. Tiene ganas, es hermosa, es cálida y no es lo mismo hacer un programa en vivo. Le mando un beso muy fuerte, más allá del chiste que hice, que los hago todo el tiempo. Le deseo lo mejor y tiene todo para brillar, de hecho lo hace. Que vaya por mucho más".