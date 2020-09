Santiago Caamaño sobre la relación que tiene con los hijos de Nazarena Vélez: "Estoy aprendiendo mucho en este nuevo rol"

El amor entre Nazarena Vélez y su novio Santiago Caamaño nació en el medio de la obra y la temporada teatral que compartieron en el verano de 2019. Y con el correr de los meses, se fue consolidando y hoy se muestran felices.

La pareja atraviesa el aislamiento social con dos de los hijos de la actriz, Bárbara Pucheta y el pequeño Thiago, fruto de su amor con el recordado Fabián Rodríguez.

Caamaño participó de un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com y, además de hablar de su nuevo proyecto laboral "Hermanes", contó cómo vive este momento junto a su pareja y su familia.

"Estamos muy bien, todos juntos, somos muy caseros. La pasamos genial y cada uno tiene sus compromisos u obligaciones laborales. Lo que más nos costó es el tema de la familia, los afectos... El no poder verlos es algo triste", comenzó diciendo sobre la cuarentena que rige por el coronavirus.

Y sobre cómo es la relación con los hijos de Naza, se sinceró: "Estoy aprendiendo mucho en este nuevo rol con Barbie, con Titi, El Chyno no está ahora acá pero tengo un muy buen vínculo. Son diferentes edades por las que pasan diferentes cosas. Es un aprendizaje para mí, yo no tengo hijos y siempre fui muy solitario. Pero nos complementamos bien. Estoy muy agradecido de cómo me recibieron y el trato que tenemos todos los días".

En esa misma línea, agregó: "Los siento comos mis hijos, los adoro y los quiero mucho. Son divinos. Con Titi al principio me costó un poco ya que es el más chico. Estaba celoso, algo natural. Con el correr de los tiempos y sin forzar nada se fue dando ese vínculo lindo con él. Yo no vine a ocupar ningún lugar, intenté ser como amigo... Es difícil de explicar, pero muy lindo el vínculo que tengo. La familia de Naza tanto sus hijos como sus padres, son un sol".

Por último, el actor destacó: "Naza es una gran madre y suma que yo tenga buena onda con sus hijos. Llevamos casi dos años de relación, pero parece que son 5. Estamos todo el tiempo juntos desde el primer día".

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño presentan "Hermanes"

Herman@s es una comedia dramática que cuenta una misma historia desde dos puntos de vista distintos: uno desde dos hermanos y otro desde dos hermanas. En la vieja casa vive el/la menor, Daniel/a, en un estado de dejadez total. Tiene un sueño, poder viajar por el mundo, pero está atado/a su destino de cuidar a su padre, recientemente muerto. Luego de un tiempo largo de no verse, llega el/la hermano/a mayor, Martín/a, que quiere vender la casa para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Eso genera un conflicto entre ambos/as. Daniel/a no quiere firmar ningún boleto, pero el tiempo apremia a Martin/a que, en el medio de su desplante, encuentra una carta misteriosa del padre dirigida a una mujer entrerriana, Azucena. El contenido de la carta da vuelta la vida de los hermanos/as, lo cual desencadena una búsqueda que a veces roza lo ridículo y que pone aún más roce el conflicto principal: la posible venta o no de la casa. En esa indagación, Daniel/a y Martín/a recorren sus reclamos y reproches, sus pases de factura y sus miserias. Herma@s es una historia que transita por el humor y el drama sin escala, que nos revela antinomias permanentes entre lo activo y lo inactivo, el tiempo que transcurre y el tiempo detenido, la productividad y la dejadez, lo económico y lo ético, el amor y el odio. Un vínculo que está siempre a punto de explotar, y que no se sabe hasta dónde puede llegar.

Elenco: Barbie Vélez Paula Morales - Rodrigo Noya Santiago Caamaño. Produce Nazarena Vélez y la dirección es de Fabián Vena.

Las únicas funciones serán el 23 y 24 de octubre, y se podrán ver a través de streaming.