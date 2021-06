Santiago Borda, el joven cantante que emocionó a todos en el debut de "La Voz Argentina"

En la noche del jueves, y con tan solo 19 años, su nombre fue tendencia en Twitter por conquistar a todos en el debut de "La Voz Argentina" (Telefe). Santiago Borda es oriundo de Concordia (Entre Ríos), y emocionó a todos con su voz, pero muy especialmente a Lali Espósito, quien lo eligió para su equipo.

El joven empezó a cantar cuando tenía 8 años de edad y, de acuerdo a lo que él contó ante las cámaras, fue una canción de Ricardo Montaner, la primera que aprendió.

"La música y el arte siempre estuvo en mi vida. Pero la primera vez que me animé a cantar en público, fue a los 8 años. Me invitaron a un festival del día del niño que cuando me invitaron al escenario, arrancó la pista y canté de espalda", explicó el joven en el programa impactando a todos por su estilo.

El nuevo talento interpretó "Cien Años" y conquistó a Lali, los hermanos Montaner y su padre, Ricardo, pero no así a Soledad Pastorutti. "La voz ya es un sueño cumplido para mi y lo más importante es que tengo el acompañamiento de mi familia, que siempre estuvieron detrás mío", indicó Santiago quien una vez que cantó no ocultó los nervios que sentía.

Por su parte, Lali destacó: "Me muero por tenerte. Lo que más me gustó es que tuve la piel de pollo, ahora que veo tu look, tu onda, tu impronta. Creo que el mejor equipo para vos es el mío… tengo para ofrecerte, que brilles vos como artista completo".

Tras esta devolución, el entrerriano se animó a cantar "Soy" de su ídola, Lali. Después expresó: "Estoy temblando de los nervios… es muy difícil porque son maestros cada uno para mi. Los amo, a los 4 los quiero mucho".

Finalmente, Santiago Borda confesó que en el colegio imitó a Lali y se animó a copiar sus movimientos en el escenario nuevamente.

Ante esto, Espósito dijo: "Fuera de todo chiste, te quiero decir de corazón. Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. En almas como la tuya yo me encuentro. En tu libertad, en tu forma de ser, en tu forma de expresar lo que sos, me veo. Creo de verdad que el objetivo del universo, que me dio ese lugar fue para hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción soy con mucho orgullo de quien es".