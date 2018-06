Santiago Bal reveló detalles de la ruptura entre Laurita Fernández y Federico

"Estábamos en la rampa por tomar un avión de Tucumán a Buenos Aires y Fede recibe un llamado. Él saca el teléfono, atiende y yo le vi la cara, había un problema. Entré al avión, lo esperé y cuando llegó se bajó la gorra y se pasó una hora y 45 minutos sin dirigirme la palabra... Yo le dije «Fede». Y él me dijo «viejo, perdoname». No me habló".





"Cuando llegamos al auto de mi hijo mayor que nos esperaba, le digo: «¡Qué fenómeno mi compañero de viaje! ¡Ni una palabra, hijo!». Y él me dijo: «Cuando me pongo mal prefiero meterme para adentro y no hablar del tema». «¿Pero no querés contarme qué pasó? ¿Fue tan grave?», le pregunté. Y Fede me dijo: «Está equivocada, totalmente. Me acusa de algo que no hice. Pero la tengo que ligar y la ligaré». Lo acusaba de algo", reconoció Bal sobre una supuesta nueva infidelidad de su hijo.