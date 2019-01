Santiago Bal, en medio del escándalo: "Conozco los antecedentes de Nazarena Vélez"

Fede Bal y Barbie Vélez parecía estar finiquitado, pero una serie de cruces mediáticos entre el actor y la madre de su ex novia, reavivaron el escándalo que la Justicia había dado por concluido. El conflicto entreparecía estar finiquitado, pero una serie de cruces mediáticos entre el actor y la madre de su ex novia, reavivaron el escándalo que la Justicia había dado por concluido.

Pero este jueves, con el tema nuevamente en la picota, Santiago Bal dialogó con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, para hablar del asunto y defender a su hijo.

"Me siento horrible, me cae muy mal porque tanto Carmen como yo conocemos la verdad de la historia. Pero bueno, está en manos de la Justicia. Lamentablemente tuvieron que caer en eso porque esta señora sigue hablando cosas", arrancó a decir el actor.

"Sé el paño de hijo que tengo, sé cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento. Ese tema ya estaba terminado, no sé por qué volvió a salir... no tendrá otra cosa que hacer esta gente", agregó.

"Todos los días y cada vez que lo veo, le hago dos preguntas a mi hijo. ¿Estás bien? y ¿sos feliz? No preguntó ni con quién, ni qué hace. Conozco muy bien a la piba, pero no a la mamá. Nunca me crucé con ella, pero tengo antecedentes y sé de quién se trata", concluyó.

Escuchá el audio!

