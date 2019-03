Santiago Bal le confesó a Carmen Barbieri por qué la engañó

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron en el piso de Intrusos para hablar sobre la obra teatral Nuevamente juntos, pero, la charla derivó en cuestiones íntimas de la ex pareja y el intérprete terminó por confesar el motivo de su affaire con Ayelén Paleo. estuvieron en el piso depara hablar sobre la obra teatral, pero, la charla derivó en cuestiones íntimas de la ex pareja y el intérprete terminó por confesar el motivo de su affaire con

Todo comenzó cuando Santiago comenzó a hablar del fracaso de su matrimonio con Silvia Pérez.

"No fue una buena esposa. Y yo fui un esposo enfermo. Al año de que naciera Julieta, me enfermé por primera vez y tuve una enfermedad muy seria. Ella no se portó bien... Carmen hay una sola", sentenció Santiago, comparando a Pérez con la mamá de Federico Bal.

En ese momento, Jorge Rial intervino acertadamente y le disparó al hombre la pregunta del millón: "Y boludo, ¿por qué hiciste lo que hiciste con ella?" -señalando a Carmen-. A lo que Bal respondió: "Por qué, ¿qué?".

Ante lo que parecía una "confusión" del capocómico, Carmen intervino abruptamente: "¿'Por qué me engañaste? ¡Sordo! Es sordo cuando quiere".

Y la respuesta de Santiago fue mortal: "Porque la pendeja era una fenómena. Mirá que fácil", tiró sin drama el actor.

¡Mirá cómo reaccionó Carmen!

