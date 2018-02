Santiago Bal festejó sus 82 años rodeado de sus tres hijos: "Fue un día maravilloso"

Santiago Bal celebró su cumpleaños número 82 el fin de semana pasado en Mar del Plata. Primero desayunó junto a sus hijos Mariano, Julieta y Federico en el hotel donde se hospeda en la ciudad balnearia. celebró su cumpleaños número 82 el fin de semana pasado en. Primero desayunó junto a sus hijosen el hotel donde se hospeda en la ciudad balnearia.

En el teatro donde se presenta "Cocodrilo, circo y varieté" salió a la calle a saludar a la gente y fue recibido por el público con un aplauso.





Este medio dialogó con Santiago sobre el festejo que realizó y describió: "Fue maravilloso cómo empezó, desayunando con mis tres hijos a las 9 de la mañana, por primera vez en mi vida ya que siempre estamos en lugares diferentes".





Mariano vino especialmente al desayuno y para organizarme la comida de la noche, que vino el elenco y el periodismo. Hubo 40 personas, Mariano es un tigre. Empecé el día de manera muy feliz, muy contento de poder estar con ellos, luego hice la función y el público me cantó el cumpleaños feliz que ya estaban enterados, no sé por qué. Cuando terminó, nos fuimos todos a cenar a la casa de Denise Cerrone y Omar Suárez, los empresarios de la compañía", agregó el artista. ", agregó el artista.

"Tuve muchos regalos, no quisiera destacar alguno en particular. Pero todos mis compañeros pusieron plata cada uno y yo sé lo que cuesta ganarlo".

Para cerrar, contó algunos de esos regalos: "Me compraron una botella de whisky preferido, otro amigo me trajo la misma marca, pero otro color. Los dueños de la sala tuvieron otra atención fuera de serie, un champagne y 6 copas. Julieta y Mariano me trajeron unas zapatillas importadas espectaculares y Federico me regaló una remera de las que me gustan a mí, de estilo muy joven, quizá no sea para mí".