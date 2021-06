Santiago Almeyda habló del suicidio de su hermana que lo alejó de los medios

El ex "Gran Hermano" habló por primera vez de la pérdida de su hermana Valeria en 2013 que lo marcó: "Año a año lo voy procesando", precisó.

Santiago Almeyda habló por primera vez del suicidio de su hermana Valeria en 2013 que lo alejó de los medios. En charla con Tomás Dente en "Vino para vos", el ex "Gran Hermano" contó su fuerte historia familiar.

"Fue un poquito de todo, mi hermana Valeria que ya no está, ese fue un gran motivo. Cuando tenés un gran golpe en tu vida mirás al costado y frenas todo lo que estás haciendo para pensar. Me llevó a frenar un poco y quedarme tranquilo", indicó la pareja de Natalia Fava.

"Pienso que siempre está y es un ángel. Era una persona buena, sin maldad, con mucha luz, una artista con todas las letras. Era pintora nata. Creo que está ahí cuidándome. Año a año lo voy procesando", agregó.

"Los primeros años después de su partida estaba enojado y triste. Ahora quiero recordarla con más alegría y tenerla desde ese lado, no con una culpa", explicó el modelo.

Y cerró sobre ese fatal episodio: "Se fue por su propia decisión, prefiero dejarlo ahí. A uno le queda eso que pasó. Me quedó la impotencia y culpa de los primeros años de por qué no estuve ahí y después con el tiempo me di cuenta que hice todo. Era bipolar y venía con algunos problemas de depresión".