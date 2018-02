Pecoraro en relación a la actriz Sandra Domínguez: Este fue el mensaje deen relación a la actriz

Embed Sandra Domínguez lamentablemente hace una semana no actúa y podría convertirse en la primera baja de la temporada. Hay reunión con su productor para ver si resuelve. https://t.co/dslAwlwmwy — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 19 de enero de 2018

PrimiciasYa habló con Domínguez sobre esto y comentó: "Es verdad lo que dijo Lío. Hoy tengo una reunión con Juan Alzúa, que fue quien me contrató. Vamos a ver cómo se soluciona. Si no se soluciona, yo me retiraría". habló consobre esto y comentó:





"Estuve nueve o diez días sin hacer nada, estaba Hijitus mal, con gastroenterocolitis aguda. Levantaron 20 minutos del sketch que protagonizo, sin darme ninguna explicación. De seguir, yo tengo un monólogo que es muy fuerte, no sé si lo voy a hacer", agregó Sandra.





Y cerró: "No es mala onda con nadie, sino desprolijidades y maneras de trabajar que no entiendo, pero está todo bien con mis compañeros, sobre todo con Corona, que tuve una excelente relación y la sigo teniendo. Ojalá pueda volver al teatro, que es lo que me gusta hacer y por lo que me pagan".

