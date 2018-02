Sandra Callejón: "Yo fui testigo de la agresión de Andrea Rincón hacia la productora"

El último fin de semana, Andrea Rincón fue despedida de "Acaloradas", la obra que protagonizaba en Villa Carlos Paz junto a Dorys del Valle, Claribel Medina y Alejandra Rubio. La desvinculación de la actriz ocurre en medio de una acusación de violencia de su parte contra una productora.

"Escupió y empujó a una productora", informó Andrea Taboada sobre el despido de Rincón. Y agregó que "aparentemente, la productora agredida, que se llama Doly, va a hacer una denuncia con un abogado porque esto no viene de ahora".

"Los episodios fueron de mucha alteración. Lo que me dicen es que no saben si sigue consumiendo (drogas). Ellos creen que no, pero sí dicen que está permanentemente alterada", indicó la periodista en referencia a la adicción de la actriz que había logrado superar tras mucho esfuerzo.

Lo cierto es que ahora, apareció una testigo de ese momento. Se trata nada más y nada menos que de Sandra Callejón, quien fue convocada para reemplazar a Dorys del Valle justo el día que sucedió el episodio de violencia que tiene como protagonista a Rincón.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la hermana de María Fernanda contó: "A mí me llamaron Ernesto Medela y Walter Sequeira, me estaban buscando por todos lados, porque yo estoy viviendo en Carlos Paz hace tres años cuidando a mi papá y haciendo radio. Cuatro horas antes me avisan para reemplazar a Dorys del Valle porque ese día estaba enferma, y me estudié el libreto en lo posible en menos de cuatro horas. Encima esa obra cuando estaba en Buenos Aires, trabajaba Fer, y creo que fue la única que no fui a ver entre todas las que trabajó ella. No tenía idea de qué se trataba. Por suerte todo salió bien y agradezco a todos los que me ayudaron y principalmente a Claribel Medina".

"Pero ese día que fui, me encontré con el escándalo de Andrea. Yo vi cuando esta chica maltrataba a la productora (Doly) y decían que reaccionaba así porque no había tomado la medicación, hasta la escupió. Yo me encontré con esa escena y me puse muy mal, había un clima muy tenso. No sé qué discutían o qué reclamaba Andrea, si ella tenía o no razón, pero maltrataba a todos los de la producción. Hasta al chofer que la llevaba al teatro lo insultaba. Yo le dije a Doly cuánto le pagaban para tener que bancar a una mina así y aguantar semejante agresión", indicó Sandra, quien hoy por hoy se dedica hacer radio con su programa "Callejón sin salida" por la emisora Más Rock.

Por último, la actriz aclaró: "Con respecto a Andrea, yo no la conocía en persona. Conmigo fue correcta y era la primera vez que la veía y me tocaba compartir elenco con ella. Conmigo todo bien, fue amorosa. Por otro lado, la idea es seguir trabajando con Sequeira y veremos más adelante si me llaman para esta obra si hacen gira u otro proyecto. Quiero aclarar además que a mi hermana no la llamaron ahora, ella ya estuvo y la que fue convocada para cubrir a Dorys fui yo".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino