Sandra Borghi y Agustina KÃ¤mpfer se cruzaron al aire por los insultos a Maru Duffard en el acto de Cristina

Agustina Kämpfer y Sandra Borghi se cruzaron al aire en "Nosotros a la mañana", El Trece, al hablar de las agresiones verbales que sufrió la periodista Maru Duffard mientras cubría el acto de Cristina Kirchner el La Rural.

"Todos saben que yo adhiero a la línea política de pensamiento de las personas que estaban ahí presentes. Sin embargo, me parece absolutamente repudiable lo que hicieron. Sobre todo, teniendo en cuenta que ella es una trabajadora. Pero no me parece justo englobar en este grupo a todo un movimiento político y a las 25.000 personas que estaban presentes en el patio interno y en las afueras de La Rural", sostuvo sostuvo Kämpfer





"Esto pasa siempre", señaló Borghi. "Pero siempre son pocos. Son 10 personas inadaptadas", consideró Kampfer. "No son 10 personas", discrepó la conductora. "Ahí yo estoy viendo alrededor de 10 personas", insistió la panelista,

"Nunca te pasó, son intolerantes", aseguró Sandra. "No me importa, no necesito que me pase para saber que se siente horrible y para ser solidaria con la periodista que estaba ahí presente", retrucó Agustina.





"La exp residenta, incluso, dijo: 'No quiero ni que silben'. Es lamentable entonces que las personas que adhieren a Cristina Kirchner no solamente silben sino que también insulten a una persona que está desarrollando su trabajo lo mejor que puede", continuó Kämpfer "No son 10, no son 20, no fue ayer, es siempre. Son todos y son intolerantes", sentenció Borghi. continuósentenció





"No son todos. Le ha pasado lo mismo a periodistas de C5N cubriendo marchas antikirchneristas. Cuando hablamos de grieta, tenemos que hablar de conductas que tienen un punto de encuentro idéntico en lugares completamente disímiles en lo político", concluyó la panelista K.





