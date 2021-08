Sandra Borghi regresó a la tevé tras superar el coronavirus: "Es la indefensión ante un monstruo"

Sandra Borghi confirmaba hace unos días con mucha angustia que su familia completa, marido e hijos, eran positivos de coronavirus.

"Covid positivo. Hoy nos tocó a nosotros cuando parecía que ya no nos atrapaba y que se estaba alejando cada vez más, entró a casa sin avisar y nos contagió a todos. Sí, a todos! Mi marido, todos los chicos y yo", precisó la periodista.

Y agregó: "Perdón que no les grabo un video pero no me siento con fuerza para hacerlo, quedé muy abrumada con la noticia. Y realmente no me siento bien. Trato de que mis hijos lo pasen lo mejor posible y que no se angustien con todos los fantasmas que dan vueltas alrededor de esta enfermedad".

"Espero pronto tener mejores noticias. Por ahora estamos dándole pelea, por momentos uno cae y sube el otro y así la vamos llevando todos juntos. Somos parte de los millones de argentinos que pasaron por esto", finalizó Borghi vía Instagram.

Lo cierto es que este miércoles, Sandra regresó a la televisión y contó en "Nosotros a la mañana", El Trece, lo difícil que fue transitar la enfermedad y aislamiento.

"Los primeros días no la pasé bien, menos mal que tenía la vacuna (primera dosis de Sputnik V). >Cómo te afecta en lo anímico el covid es tremendo. Los tres primeros días fueron muy complicados, me asusté, tenía miedo. Todo el tiempo pensaban si me internan a mí", indicó la conductora.

Y remarcó: "Te obsesionas con la saturación de oxígeno. A mí me médico de cabecera lo volví loco porque era por 5. Mi nena la pasó como un adulto, no la pasó bien- Hubo dos días que estuvo tirada en la cama y sólo dormía. 14 años sin vacuna".

"Se hace eterno, no querés ver ni leer nada, las horas no pasan. Es la indefensión ante un monstruo", finalizó con coraje.