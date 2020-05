Sandra Borghi habló de los desplantes al aire de su compañero, Pepe Gil Vidal

Sandra Borghi y Pepe Gil Vidal, la dupla que conduce Está Pasando (a las 17, por TN), fue protagonista de un video viral que se extendió a través de las redes sociales.

En las imágenes se veía cómo la periodista sorprendía a su compañero con un afectuoso comentario, pero él lo dejaba pasar y pedía los títulos del programa.

"Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Estas cosas hay que decirlas, es importante que la gente lo sepa", fue lo que le dijo la también co-conductora de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) a su colega.

LEER TAMBIÉN: La novela de desplantes de Pepe Gil Vidal a Sandra Borghi, su compañera de trabajo

Sin embargo, impertérrito, Gil Vidal se quedó en silencio y con el rostro serio. Todo, entonces, parecía que iba a quedar allí... pero no.

Ahora la periodista fue por su revancha y lejos de tolerar el desplante de su compañero de trabajo, volvió a ir a la carga.

En ​la edición del lunes, Borghi encaró a Pepe y le preguntó directamente por el episodio que se suscitó al aire días atrás, pero nuevamente cayó en las redes de desentendimiento del siempre serio Gil Vidal.

"Pepe, tenemos un tema pendiente de la semana pasada...", disparó, desafiante, Borghi en el cierre del programa. "¿Y entonces?", atinó a preguntar Pepe. "No, nada. Quería saber si lo podíamos hablar en algún momento...", insistió la periodista. Pero otra vez, luego de un silencio, Gil Vidal finalizó la conversación con su ya cortante pero no menos simpático "títulos".

La reacción y respuesta de Sandra Borghi

La conductora de TN y El Trece charló con el portal para la empresa que trabaja (Todo Noticias) y se refirió a la viralidad de la reacción de Pepe que rápidamente se convirtió en meme.

"Creo que lo que funcionó es que somos muy auténticos y muchas veces la TV funciona como espejo. La situación se convirtió en meme porque todos alguna vez fueron o Sandra Borghi o 'Pepe' Gil Vidal, entonces este es el efecto de cuando alguien atraviesa la pantalla y se mete en las casas. Todos alguna vez recibimos una fuerte cortada de rostro, yo la recibo todo los días porque él prácticamente convive conmigo", aseguró.

Al hablar de las características que definen a su compañero, la periodista no escatimó en elogios: "Pepe es impenetrable, es el profesional más prolijo y el periodista más impecable con el que trabajé, pero también es el más duro al que no puedo quebrar. Pasó un año y pico que estamos en el noticiero y no lo quebré".

"A él no se le mueve un músculo de la cara con lo que le digo, es pura rigidez. Su frase de cabecera es 'carezco de sentimientos y emociones', entonces me propuse ir por ellos, creo que voy a llegar porque es mi objetivo. Me va a llevar un tiempo pero me tengo mucha fe, porque en el fondo es un tierno. Lo veo relacionarse con su nieto, que es el único que le llega a las fibras íntimas, entonces yo digo 'acá hay algo más' y voy por eso", reconoció.

Este miércoles al aire Sandra nuevamente le dedicó unas lindas palabras a Pepe: "Fui por más porque después del meme la gente tomó partido y sentí que tenía que volver a la carga porque muchos me dijeron 'hacete respetar, no puede ser que te corte así el rostro'. Entonces hoy lo frené y le dije 'respetame', y él me respetó porque me miró. El problema es que después no pude seguir porque me clavó los títulos de nuevo".

El ida y vuelta que tienen los conductores de inmediato hizo que muchos trazaran un paralelismo con lo que ocurrió hace un tiempo con sus colegas de Telefé, Cristina Pérez y Rodolfo Barili: "No me molesta que me comparen con nadie, menos con ellos porque los respeto mucho. No sé en qué quedó esa relación pero cada pareja es un mundo. Nosotros con 'Pepe' iremos por nuestra historia", manifestó.

LEER TAMBIÉN: Sandra Borghi a Nicole Neumann: “Supongo que debe estar pasándola mal como la gran mayoría de los argentinos”