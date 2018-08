Sandra Borghi contó que la echaron de la pileta de un hotel por amamantar a su hijo

Sandra Borghi compartió hoy en el programa "Nosotros a la mañana", El Trece, una experiencia propia que la consternó. compartió hoy en el programa, una experiencia propia que la consternó.





Fue luego de escuchar el emocionante relato de Celeste Ayala, policía de la Provincia de Buenos Aires que le dio la teta a un bebé que no paraba de llorar en un hospital.

celeste ayala.jpg







"¿Viste que yo me fui de vacaciones hace poquito? En un hotel prestigioso, lujoso, espectacular, yo estaba en la pileta con mi bebé y como tenía hambre, le di la teta", relató la periodista.





"¿Sabés que me echaron de la pileta? Me dijeron que no me podía desnudar porque había niños", agregó sorprendida por lo que le ocurrió.





El video.