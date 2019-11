Sandra Borghi se arrepintió de sus fuertes dichos hacia La China Suárez

El fuerte rumor de separación de Benjamín Vicuña y China Suárez se ha transformado en uno de los temas de la semana.

Y este miércoles en "Nosotros a la mañana" (El Trece) debatían sobre la separación de los actores y sobre la supuesta infidelidad del chileno, lo que los habría llevado a tomar esta decisión.

Todo venía tranquilo, hasta que Sandra Borghi arrojó picante: "Chicos, ¿de qué se espantan si esta historia ya la vimos? O no se acuerdan de la negación serial de ambos sobre la palta y el motorhome? No se olviden que esto ya pasó y negaron todo. Discúlpenme pero yo no les creo nada, ni a Vicuña ni a la China porque esta historia ya la vimos”.

LEER TAMBIÉN: Sandra Borghi aniquiló a la China Suárez: "Tobal pasó los peores momentos de su vida gracias a esta chica"

Por su parte, Andrea Campbell recordó el momento en que Nicolás Cabré decidió dejar a Eugenia Tobal por la China. Enojada, la periodista agregó: “Sí, señor, por las dudas de que se olviden. Ahora todos dicen ‘pobrecita, pobrecita’. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica”.

Finalmente, Borghi bancó a Tobal: “Si tuviste en cuenta que tenés hijos, si cuidaste a una persona que estaba embarazada, si tuviste en cuenta que había una mujer que había perdido un embarazo y estaba pasando un mal momento... De verdad vos podés tener una cuota de lucidez, humanidad y sororidad detrás de una mujer que pasó el peor momento de su vida, que le costó años recuperarse. Y hablo del caso de Eugenia Tobal, que fue de público conocimiento”.

Hoy, en el programa del Trece, El Pollo Álvarez hizo una introducción para que Sandra pida perdón y se desdiga de sus apreciaciones. Hay que tener en cuenta que La China es figura del canal, ATAV, y que seguramente esto le trajo un gran dolor de cabeza.

"Se generó mucho revuelo que no era la intención de este programa. En este programa, somos muy respetuosos con la gente, pero claramente, cosas que podemos decir pueden lastimar a la gente. Mucho más si eso termina generando una repercusión", afirmó el animador y le dio pase a Sandra.

"Quedamos como en un River - Boca del que no queríamos participar ni cerca. Siempre planteamos los temas en términos de discusión y libertad, eso es lo que siempre valoramos los que trabajamos acá en esta pantalla y se generó una situación que estalló en las redes sociales. Quiero decirles que no quiero tomar partido en ninguna manera, me subí a un comentario de nuestra compañera. Yo tengo mi forma de pensar, se levantó la noticia con términos horribles, no estoy en contra de nadie, le pido perdón a La China Suárez si ella sintió que yo la agredí", se defendió la periodista con una mirada bastante distinta a la pronunciada ayer en el video que se adjunta en esta nota.

LEER TAMBIÉN: La salida de Doman desató la interna en "Nosotros a la mañana"

Y finalizó: "Muchos cuestionamientos venían de la mano de por qué ataco a la China y no hablo de fulano o mengano. No quise hablar de ella puntualmente. Le pido disculpas por la forma que traté el tema. No fue mi intención, cada uno hace lo que puede con la vida".