Sander, el hermano de Reina Reech, no cometió actos de violencia contra su ex

Alejandro Javier Maurín, hermano de la actriz Reina Reech y conocido en el medio como "Sander", fue denunciado por violencia de género por su actual pareja, Sofía Krutoy. hermano de la actrizy conocido en el medio como, fue denunciado por violencia de género por su actual pareja,





La denuncia fue radicada en sede policial el 24 de este mes y la causa fue caratulada "lesiones leves". El hermano de la actriz y coreógrafa tiene 44 años y es empresario. Su pareja, de 31 años, es actriz y bailarina. La denuncia fue presentada en la Fiscalía número 17. La rubia mostró un moretón en su brazo en la imagen que se difundió.





PrimiciasYa.com dialogó con ella y relató: "Amplié la denuncia porque tuve una amenaza del padre de la nena, de Sander, que si yo no me retractaba en televisión y no levantaba la denuncia me iba a quitar a la nena. Es imposible a menos que un Juez lo determinara. Juega con eso, con ese dolor, es horrible lo que está pasando y haciendo. Desconozco a la persona con la que estuve durante dos años. Es un perverso". Luego,dialogó con ella y relató:

sander.jpg



En ese oren, Sander también rompió el silencio con este medio y contó en detalle qué fue lo que sucedió: "Realmente me sorprendió mucho la denuncia, pero más allá de eso me sorprendió la gran cantidad de mentiras que se dijeron. Gracias a Dios tengo muchas pruebas para demostrar lo contrario a lo que está diciendo. Hoy por hoy soy uno de los principales defensores de las mujeres a raíz de todo lo que está pasando. Y no solamente por mi madre, hijas, hermanas, primas, sobrinas y amigas... Viví toda mi vida rodeado de mujeres".





"Lo que más me perjudica es en el lugar donde me pone teniendo yo a Reinita con ella, no solo a Carola y Ana que empiezan hoy la escuela y están sufriendo por todo esto. Lo que más quiero es que se sepa la verdad y que se deje de dar lugar a chicas que con mentiras así que denuncian algo como violencia de género, cosa que no es. Fue ella la que no paró en ningún momento de acosarme y de seguirme a todos lados. Yo no voy hablar de ella y de su vida pasada, que fue muy sufrida, y mi intención fue únicamente no hacerle mal", remarcó.





Un mes después de la denuncia, la Justicia determinó hoy que Sander no cometió actos de violencia contra su ex y se expidió para que Sofía Krutoy no pueda emitir declaraciones públicas contra el hermano de Reina Reech.