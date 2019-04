Sander tras el fallo de la Jueza a su favor: "Ahora voy por la tenencia de Reinita"

Alejandro Javier Maurín, conocido como Sander en el mundo del espectáculo, no ejerció violencia contra su ex, Sofía Krutoy. Hoy, la Justicia determinó que, conocido comoen el mundo del espectáculo, no ejerció violencia contra su ex,





"Se hizo Justicia. Gracias a Dios, a los profesionales que me escucharon, no necesité de abogados, no es que usé ningún contacto en especial, conozco a mucha gente, solo me presenté en persona y conté los hechos y las pruebas", le contó Sander a Primiciasya.com. le contó





Y agregó: "Los médicos del SAME que llegaron al lugar fueron testigos porque no los pedimos porque hubo golpes sino porque ella estaba descompuesta. De esa manera vino el SAME y no encontraron nada más que un poco colorado el brazo que yo la tomé para que no agreda a Mili (la chica que trabaja con él). Así que lo único que puedo decir es que sabía que iba a salir a la luz, me molestó mucho que mancharan el apellido de mi viejo que tiene una trayectoria internacional muy importante, un hombre tan querido, y yo lo mismo, en estos 40 años de carrera profesional tuve una manchita, no hay nadie que puede salir a hablar nada malo de mi".

La denuncia fue radicada en sede policial el 24 de este mes y la causa fue caratulada "lesiones leves". El hermano de la actriz y coreógrafa tiene 44 años y es empresario. Su pareja, de 31 años, es actriz y bailarina. La denuncia fue presentada en la Fiscalía número 17. La rubia mostró un moretón en su brazo en la imagen que se difundió.





"Soy defensor de las mujeres porque en el Maipo y desde la cuna vivo rodeado de mujeres y de hecho llevo adelante este reality para buscar a una vedette donde le demuestro cómo me manejo. Les cuento que trabajo de toda mi vida donde no se mezcla nada en ninguna área, siempre a favor de las mujeres. Esta chica salió a mentir de que la golpeé por despecho. Eso la llevó a decir barbaridades que me perjudican en lo laboral porque estoy haciendo casting por todo el país. Venimos trabajando desde el año pasado en esto y dijo tantas estupideces. Acá no hay nada trucho, tengo una SRL constituída, vengo trabajando mucho y bien. No tengo tiempo para perder en todo esto. Tuve que presentarme y demostrar los hechos tal cual fueron. La Jueza no tardó más que un día para dar este dictamen. Pedí una perimetral para que no se acerque a mí", señaló ante el fallo de la Jueza.





"A seguir trabajando con mi equipo, a dejar tranquila a mis hijas, y ahora voy por Reinita que está en manos de ella y tendrá que demostrar que tiene un trabajo, un techo estable, etc. Todo esto me lleva a preocuparme y lo que deseo es que esté bien, donde yo me quede tranquilo que mi hija está con su madre, como mis otras dos hijas que están con su mamá. De repente quiero saber que Reinita está bien. Esto me preocupa por su antecedente, ella no tiene la tenencia de ninguno de sus hijos excepto de Reinita, pero bueno, por todo este motivo y porque yo realmente siempre la quise ayudar. Nunca le desee el mal en su vida. Pero que no se meta conmmigo, con mi apellido, mi trabajo, etc. Seguiré por la tenencia de mi hija, solo por los antecedentes", finalizó.

