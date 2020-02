En San Valentín, Calu Rivero celebró el "amor propio"

Después de pasar sus vacaciones en Punta del Este, Calu Rivero regresó a Nueva York para disfrutar de la semana de la moda.

La actriz, que el año pasado se rebautizó “Dignity” (Dignidad), aprovechó el día de San Valentín para levantar la bandera del “amor propio” con un contundente mensaje: “El amor propio es lo más maravilloso que podemos darnos, valiosa inversión, solo el amor propio sanará al planeta tierra, porque todo esta conectado. Si no te querés a vos mismo, cómo vas a ser capaz de querer a los animales?? Si no respetas tus deseos, cómo vas a respetar a la madre tierra?? Si no le decís cosas amables a tu persona y solo hay exigencias y comparación, cómo vas a tratar bien a tus vecinos, hermanos, desconocidos?”, escribió en un posteo de Instagram.

“Cambiemos la conversación cultural, porque honestidad es poder y vulnerabilidad es belleza. La necesidad de transformarnos en algo que sea honesto, duradero y estable llego para quedarse con Dignidad!!! Besos besos besos y abrazos a todes los que me lean hoy”, finalizó.

Polémica por los rituales

En medio de los rumores de romance que la vinculan con Ezequiel "Pocho" Lavezzi, Calu Rivero llamó la atención de sus seguidores con un llamativo encuentro con otras personas.

La actriz mostró las fotos de una particular experiencia sensorial que vivió en Punta del Este.

Calu, quien decidió cambiar su nombre recientemente por Dignity, subió varias imágenes junto a un grupo de personas que buscan “recuperar el contacto humano”.

"Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante #experimentalmeeting GRACIAS GRACIAS GRACIAS", expresó en el posteo con las imágenes.

Ante la polémica que generaron esas imágenes, la actriz publicó un contundente descargo en las redes y lo firmó bajo el nombre "Dignity".

"Dejé que mi mente sueñe como me gustaría vivir con lo que me tocó vivir. También reconocí que vos soñas con lo que te tocó y toca vivir. Entiendo clarito que mi manera de soñar no es la única manera de vivir. Tu sueño es distinto al mio", comenzó.

