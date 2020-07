Samanta Casais de "Bake Off": "Soy la ganadora, los partidos se ganan en la cancha"

Samanta Casais fue la ganadora de la segunda edición de "Bake Off". Eso se sabe porque el programa fue grabado en 2019 y porque Telefe decidió quitarle ese título el pasado domingo tras confirmar que infringió reglas del reality.

Todo comenzó cuando el ciclo que condujo Paula Chaves se convirtió en un suceso televisivo y muchos televidentes comentaban los programas en las redes sociales.

Allí se instaló la idea de que Samanta Casais, una de las que perfilaba como favoritas, había trabajado de pastelera y que su experiencia la ponía en el plano de "pastelera profesional", algo completamente prohibido para los participantes por reglamento.

"Soy la ganadora, los partidos se ganan en la cancha", dijo Samanta hoy cuando le brindó una larga entrevista a Jorge Rial y su equipo periodístico.

El título quedó en manos de Damián Basile y también el premio de 600 mil pesos que se cobra una vez finalizada la emisión del envío.

"No es que lo siento, es así. Es una cuestión contractual de la declaración jurada. La redes desvirtúan un montón de cosas. Yo tengo para probar las cosas que no soy pastelera profesional", argumentó Samanta en charla con Rial.

Y especificó: "El contrato decía que podías haber hecho cursos, pero no la carrera de pastelera profesional. Y que no sea tu ingreso principal el de la pastelería y la panadería. El error que yo tuve en la declaración jurada fueron dos preguntas: la que me hicieron sobre si trabajé en pastelería y si había trabajado en televisión. Yo puse que no. Porque no fue un trabajo, fui dos veces como invitada a la televisión. Y con respecto a la gastronomía, pude demostrar que no trabajé".

Aparentemente, Casais trabajó en un restaurante pero no lo hizo como pastelera. "Yo trabajé en un restaurante pero no tenía nada que ver con la pastelería. Y mi recibo de sueldo lo tiene la producción", añadió la participante descalificada.

Sobre las publicaciones en las redes sociales que alertaron a las autoridades de Telefe, sostuvo: "Con lo que salió a la luz empezaron a investigar más y se dieron cuenta que tuve un error en la declaración jurada. En el programa se explicó muy bien en la instancia final".

Y finalizó: "Ellos analizaron la situación, vieron todo, el viernes se comunicaron conmigo y me lo contaron. Me pareció correcto si el contrato infringe el contrato es correcto. Cuando me comentaron la decisión se me hizo un nudo en la garganta. Venía de 15 días que me estaban matando. Les pedí a la producción que me den unos segundos para asimilar la información. Somos humanos, cometemos errores, me pareció honesto ir".

