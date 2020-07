Samanta de "Bake Off" reconoció que fue ayudante de cocina y habló de "maltrato cibernético"

La final del reality gastronómico "Bake Off", Telefe, generó gran repercusión desde las redes sociales y en la pantalla.

Finalmente, Samanta Casais fue descalificada del programa y Damián Pier Basile resultó el ganador del ciclo, llevándose 600 mil pesos.

Samanta habló esta tarde en el ciclo "Cortá por Lozano" y aclaró cuál era su experiencia laboral gastronómica y se refirió a un "maltrato cibernético" que padeció desde las redes.

"Hacía entradas... era ayudante de cocina, nada tenía que ver con la pastelería como se dijo, y eso quedó aclarado", respondió la participante cuando le preguntaron por su trabajo en el restaurante San Juan. Y añadió: "Presenté los recibos de sueldos a la producción y eso quedó aclarado".

LEER MÁS: Los duros mensajes de la madre de Samanta de "Bake Off": "Que no te importe lo que..."

"No mentí, cometí un error. Un malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo”, aseveró Samanta sobre ese dato.

Y explicó: “Soy una persona transparente y no siento que tengo nada que esconder. Me llevó un montón de enseñanzas del jurado y de esta experiencia maravillosa. Y haber dejado en claro y que se haya comprobado que no soy pastelera profesional, que no estudié”.

LEER MÁS: Los tomaron de punto: los mejores memes de la final de "Bake off"

"Fue un maltrato cibernético. Sé que la competencia fue leal y sincera. Somos seres humanos y cuando uno comete un error hay que hacerse cargo y estar de pie y sentirlo, todos podemos cometer errores. Les pido disculpas al jurado y a mis compañeros", cerró Casais.