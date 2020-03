El saludo de Agustina Agazzani a Martín Baclini en el día de su cumpleaños

La modelo le dedicó una particular historia al empresario y ex de Cinthia Fernández.

Martín Baclini celebra hoy 36 años de vida y su actual novia, Agustina Agazzini, le dedicó un particular mensaje en su storie de Instagram.

"¡Un muy feliz cumpleaños para el que hace su propia coreo en el fondo! De cuando vivíamos en sociedad", dice el posteo, con clara mención a la vida en cuarentena por el coronavirus.

Si bien la pareja no hizo pública la historia de amor, la realidad indica que ya apareció un video donde se los ve besándose.

El ex de Cinthia Fernández y la rubia, ex novia de Gastón Soffritti, además harán pareja en el "Bailando 2020".

El romance había generado polémica por la furia de Fernández al enterarse de la noticia ya que confesó que seguía enamorada de su ex.

"No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más", había declarado con angustia la panelista.

