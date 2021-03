La salud de Soledad Aquino tras ser internada de urgencia: "Es un día a día"

El martes pasado, Soledad Aquino debió ser internada en la clínica Trinidad de Palermo a causa de una hemorragia digestiva.

Luego de que se conocieran los mensajes de sus hijas agradeciendo el apoyo que recibieron, Marcelo Tinelli habló sobre el estado de salud de su exesposa y madre de sus hijas Candelaria y Micaela, para llevar tranquilidad. "Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a Mica y Cande. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar", señaló el conductor en Instagram.

Si bien la situación de salud de Soledad Aquino se manejó con cierto hermetismo, en "LAM" (El Trece), Yanina Latorre contó cómo se encuentra hoy.

"El martes pasado empezó con dolores como si fueran de panza, estaba descompuesta. Empezó a ir al baño con sangre, se asustó. Llamó a su hermana, le pareció que era algo menor. Llamó a las chicas, e intervinieron ellas y Marcelo", comenzó diciendo la panelista.

"Hay que sacarse el sombrero lo buen tipo que es Marcelo. Suspendió todo para acompañar a sus hijas. La internaron el martes en terapia intensiva, con una hemorragia digestiva bastante fuerte. Ahora ya está controlada. Tenía respirador, sigue en terapia, pero el respirador ya se lo sacaron", agregó Yanina.

LEER MÁS Terapia intensiva: Marcelo Tinelli habló sobre la salud de Soledad Aquino

Si bien se desconoce bien cuál fue el origen de la hemorragia, la integrante del programa de Ángel de Brito contó: "Se supone que es típico de haberse automedicado y haber tomado muchos analgésicos. Haber mezclado algo para un dolor de cabeza, no se sabe todavía".

"Le explotó el estómago", acotó De Brito al escuchar lo que sucedió. "A veces te dan esos protectores gástricos, y es muy común que a veces te automedicas, y le reventó el estómago. La hemorragia está controlada, le están haciendo estudios", añadió Yanina.

Luego, remarcó: "Sigue internada, pero ya no tiene el respirador y está todo bastante bien. Ella sigue con dolores, y Marcelo está con sus dos hijas todo el tiempo".

Por último, Yanina Latorre que se contactó con Mica Tinelli, con quién tiene relación, y le contó: "No sabía cuándo la iban a largar. Que es un día a día, pero que estaba despierta. Que estaba consciente, que charlaban. Que Marcelo está con ellas y que no las deja ni a sol, ni sombra. No es tan grave cómo algunos quieren decir. Fue una grave hemorragia digestiva".

LEER MÁS Soledad Aquino: "A Cande le ponía comida de más en sus viandas"