La salud de Sergio Lapegüe: Ya recibió tratamiento con plasma

El conductor del Trece, TN y La 100, Sergio Lapegüe, se encuentra internado tras regresar de sus vacaciones y contraer COVID-19.

El conductor, desde el sanatorio Juncal de Temperley, dio detalles de cómo se encuentra y compartió una imagen en plena internación.

"Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé", comenzó Sergio.

Lapegüe, su esposa y sus hijos estuvieron cerca de 20 días en México donde disfrutaron de unas vacaciones en un destino all inclusive.

"Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonólogo, fui a el sanatorio juncal de Temperley", siguió con su relato.

"Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambió. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles", agradeció el conductor.

Como Lapegüe es paciente de riesgo por ser asmático, ya le aplicaron plasma de recuperados. "Recibiendo plasma de convaleciente, recibiendo esperanza", escribió Lape en su storie de Instagram.

¡Fuerza, Sergio!