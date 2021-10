La salud de Mirtha Legrand: Marcela Tinayre contó cómo fue que se descompuso

Mirtha Legrand ya está recuperándose en su casa desde el martes por la noche, tras de la colocación de los 2 stents a causa de una obstrucción coronaria. Así, ya más tranquila toda la familia, en las últimas horas Marcela Tinayre reveló cómo fue que su madre comenzó a sentirse mal y cómo se tomó la decisión de operarla de urgencia.

En diálogo con Ángel de Brito, en LAM (El Trece), la hija de la diva de los almuerzos explicó que había vuelto de París un martes "y el miércoles -29 de septiembre- organicé un té con amigos para que mamá salga y estemos con sus amigos", al tiempo que agregó "Ese día ya se empezó a sentir mal. La veía rara pero, como siempre, ella te desconcierta. Se sentó en un sillón, estábamos todos y dijo 'ustedes conversen, ya se me va a pasar'... Estaba caída, pero iba tirando los nombres de personas que nosotros no recordábamos, entonces nadie se preocupó".

Asimismo, Tinayre reveló que "En un momento me dijo 'no me siento bien'. Entonces la llamé a Elvira, quien la acompaña siempre... Sentía cansancio y de golpe se tocó el estómago y me dijo me duele acá". Entonces quienes acompañaban a chiquita le preguntaron qué había comido la noche anterior, pero Mirtha le dijo que no había dormida nada. "Ahí me miró y me dijo 'llevame al Mater Dei'. Entonces llamé a un médico clínico", detalló la madre de Juana Viale.

Después de esa primera visita del médico, si bien los parámetros a la conductora de 94 años le dieron bien, al día siguiente las molestias siguieron. Así fue que, según el relato de Tinayre ,"Al otro día, como tenía que hacerse un chequeo, me escribe el médico y me dice 'la vamos a llevar al Mater Dei porque me parece que es mejor hacerle todos los estudios en un solo lugar'".

Cómo se enteró Marcela Tinayre que operaban de urgencia a Mirtha Legrand

Una vez internada la mítica conductora televisiva para hacerle toda una batería de estudios, la conductora de Las rubias (Net Tv) hacía su programa y le avisaron vía mensaje la necesidad urgente de la intervención quirúrgica. "Y así fue. Yo estaba al aire y me dicen 'hay una obstrucción coronaria, le vamos a poner dos stent'. Mi cara de póker al aire no les puedo decir... Era una obstrucción coronaria no cerrada, que todavía estaba funcionando", sintetizó.

Hoy Mirtha Legrand se recupera en su casa, asistida por una enfermera permanente, y Elvira -su persona de confianza desde hace muchos años-, tras recibir el alta médica el martes por la noche anunciado mediante el último parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei.

“Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa. Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”, indicó el comunicado de la institución médica.