La salud de Eduardo Feinmann, internado con COVID-19: "Está con mucha fiebre"

El periodista de Radio Rivadavia y A24 se encuentra internado desde ayer como consecuencia de un cuadro de COVID-19.

“Eduardo Feinmann está desde hace 72 horas con mucha fiebre, pasó las últimas dos noches con oxigeno pero por suerte no necesitó asistencia respiratoria, sino que está con una mascarilla”, le contó una fuente cercana al conductor a Teleshow.

Y agregó: “La buena noticia es que le hicieron una tomografía de pulmón y pudo determinarse que la neumonía que le provocó el COVID-19 no había avanzado”.

La misma fuente contó que el periodista, que transita su noveno día con coronavirus, está “con atención permanente”, y que el viernes será un “día clave” para saber si la enfermedad empieza a ceder.

El último miércoles Eduardo Feinmann se ausentó de su programa en Radio Rivadavia, Alguien tiene que decirlo, y de El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 horas, y decidió contar su situación a través de su cuenta de Twitter.

“Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”, comenzó diciendo Feinmann. “Por la tarde -continuó- me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo”.

