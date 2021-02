La salud de Carmen Barbieri: "Ahora tiene un virus nuevo intrahospitalario y hay que atacarlo"

Carmen Barbieri presenta mejoría pero su evolución va lenta. Así lo confirmó su hijo Federico Bal este fin de semana. En el medio del coma inducido y la mejora de sus valores, se confirmó que contrajo un virus intrahospitalario.

"Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, señaló Bal en diálogo con "Implacables".

Asimismo, el actor contó que los médicos le están bajando la sedación a Carmen muy lentamente. “Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, indicó.

El sábado se conoció un audio que uno de los médicos que atiende a Carmen le envió al actor. "Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. (…) Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien”.

En el último parte médico brindado por el periodista Luis Bremer, se indicó que mejoraron los valores y continúa sin fiebre.

