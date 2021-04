Salió a la luz una fuerte pelea entre Federico Amador y Adrián Pallares

Rodrigo Lussich contó al aire en Los escandalones, su segmento en Intrusos, donde repasa las noticias más insólitas de la farándula, una aspecto desconocido sobre la vida de Federico Amador. El periodista relató que el galán tiene una afición particular: en los ratos libres es kinesiólogo de tortugas.

El conductor de América TV mostró un video del actor en su faceta oculta. Enseguida, Adrián Pallares hizo algunos comentarios sobre la nueva profesión del marido de Florencia Bertotti. "No tendrá mucha salida laboral, ¿Cuántas personas tienen tortugas en sus casa? Además, es un animal en vías de extinción, no se puede comprar", dijo el intruso.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. El colega de Lussich recordó una vieja discusión que protagonizó con el galán en un teatro. "Tuve una pelea grave con Amador. Fue en mi época de administrador de teatros. Me lo cruce años después, estaba con Flor Bertotti. Ella me saludó y él no", detalló Pallares.

En su relato, el periodista precisó qué fue lo que desató el enfrentamiento. "Él hacía una obra con José María Muscari, que se llamaba Electra. Había que dar sala. Empecé a avisarles a los actores: 'hay que dar sala, hay que dar sala'. Y la verdad es que yo tuve una palabra destemplada con él. Él salía con unos shorts muy cortitos de cuero al escenario. Me acerqué y le dije 'vos vestido así.... mejor andá y subite al escenario'", acotó.

Finalmente, Pallares reconoció que no procedió de buena manera con Amador y aprovechó la oportunidad para disculparse. "Estuve muy mal. Fui maleducado. Le pido perdón a Federico amador. Yo lo recuerdo así. Él tal vez ya no se acuerda, pasaron 20 años de esa situación", concluyó.