Sacado como nunca lo viste, Goyco se hartó y hasta golpeó la mesa: "¡No me rompan las pelotas!"

Después del anuncio dei quien sumó a su fórmula electoral para ser reelecto al peronistaense armó un debate grande sobre las idas y vuelas de la política y sobre la panquequeada de algunos dirigentes.

Tanto Gastón Recondo como Luis Ventura coincidieron en afirmar que el discurso de su compañero Pablo Duggan era ambiguo porque antes hablaba mal del kirchnerismo y ahora lo apoya. Pablo los trató de hipócritas y el tono de la charla se elevó en todo momento.

Como si esto fuera poco, hoy, José López, fue condenado a 6 años de prisión (máxima pena para ese delito) en la causa por el dinero de los bolsos que escondió en un convento y del cual no pudo justificar su procedencia. El ex secretario de obras públicas del kirchnerismo perdió la fortuna que tenía ya que ese dinero fue destinado a dos hospitales.

Con todo este condimento, Sergio Goycochea mostró una faceta desconocida y, cansado de que lo llamen "clase alta", dio un mensaje de vida.

"Todo lo malo de la política pasa en todos los sectores, en la tele...", dijo Duggan y de inmediato Goyco salió al cruce: "¡Los que dirigen el país son los políticos!". A lo que Pablo contestó: "¡Vos sos clase dirigente!".

"Yo no robo, no mato, me la pasé laburando... ¿Qué querés que haga? Yo soy clase alta porque hace 40 años que laburo, a los 16 años me fui de mi casa. ¡Cómo me decís que soy clase alta! ¿Alta de qué? Vivo como vivo porque me rompí el ort... laburando, déjenme de hinchar las pelotas con la clase alta, mi viejo es jubilado y si no lo ayudo no llega a finde mes, carajo", enfatizó el ex arquero y golpeó la mesa con la palma de su mano. Pero siguió: "¡Vivo bien porque me rompí el culo laburando y no tengo ningún poder de decisión!".

Asimismo, Goyco afirmó que lo único por lo que peló en la vida es por ser una persona de bien, por pagar sus impuestos, por educar a sus hijos, por trabajar y por no sacarle nada al otro.

