Sabrina Sansone: "Soy muy visceral y todavía sigo un poco enojada con Joel, me molesta la falta de profesionalismo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Lo que se vio y pasó en el aire fue real. Ese momento fue muy tenso, a mí no me gusta ponerme así. Me parece que si él realmente estaba enfermo y se sentía mal se tendría que haber quedado en su casa y respetar que nosotras estuvimos trabajando todo el día con el otro bailarín para llegar a la noche", explicó la coach sobre lo ocurrido.

"Él llegó como si no hubiese pasado nada y quería bailar, cero respeto por el trabajo que estuvimos haciendo nosotros, eso fue lo que más me molestó. Después estaba haciéndose el pobrecito, cuando en realidad las pobrecitas éramos nosotras que estuvimos todo el día ensayando. Eso me molestó y me saqué como me saqué", fundamentó.







"Soy una persona muy visceral, me encanta lo que hago y me molesta cuando hay falta de profesionalismo. Después no hablamos, todavía sigo un poco enojada y prefiero que pasen unos días. Ya se verá más adelante lo que pasará, lo decidirá producción, que pase un poco de agua bajo el puente".





"Con Anamá estamos bien y vamos adelante a morir, lo importante acá es el sueño y trabajamos para eso", finalizó Sansone.

