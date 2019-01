Sabrina Rojas y Luciano Castro disfrutan de sus vacaciones en la playa

Sabrina Rojas dieron cuenta de una posible situación de violencia de género en la pareja. La semana pasada, cuando se terminaba la Navidad, una serie de stories en la cuenta dedieron cuenta de una posible situación de violencia de género en la pareja.

Se hicieron tres posteos sobre un supuesto hecho que rápidamente fue desmentido por la rubia, quien sostuvo que tanto su cuenta en esa red social, como en la de su pareja, Luciano Castro, fueron hackeadas.

Sin embargo, a días del confuso episodio, Sabrina y Luciano, junto a Esperanza (5), Fausto (3) y Mateo (16), el hijo mayor del actor, producto de un romance anterior, se muestra felices en sus vacaciones en Mar del Plata.

En diálogo con la revista Gente, Rojas dijo: "Lamentablemente no sospecho de nadie. No tengo más para decir. Ya lo aclaré en Instagram. Me pareció la forma más práctica. Es la manera de hablar con todos los medios, porque tengo buena onda. Y así no dar notas uno por uno, porque sería desgastante. Estamos de vacaciones".