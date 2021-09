Sabrina Rojas y el Tucu López dieron su primera nota juntos

Tras confirmar su relación sentimental hace ya algunas semanas, Sabrina Rojas y el Tucu López le dieron su primera entrevista juntos a Intrusos (América TV) a la salida de su, también, primera salida teatral.

Como era de esperar, al tenerlos juntos ante un mismo micrófono, el periodista del programa de espectáculos de América TV quiso saber si ya se puede rotular la relación, si ya son novios, ante lo cual Rojas lo chicaneó diciéndole "si no lo queremos contar... porque no lo queremos contar, si lo contamos es porque contamos poco, si rotulamos... uy qué pronto", como para salir del paso sin dar una respuesta concreta.

No obstante, los tortolitos reconocieron que están muy bien, "tranquilos, en armonía, disfrutando" aseguró el Tucu López.

Así como también revelaron que por el momento no hay planes de convivencia. Mientras que el tucumano reconoció que están "cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir", la ex de Luciano Castro disparó "yo tengo un batallón dentro de casa... no! la convivencia dentro de un montón".

En tanto, a la hora de definir los planes que tienen en común Sabrina se jugó y tiró una frase reveladora: "Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy". Por último, el Tucu López definió su actual estado sentimental como "hasta el pingo", como se dice en Tucumán.