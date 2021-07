Sabrina Rojas sorprendió al hablar de su ex: "Luciano debe estar conociendo a muchas"

En mayo de este año, Sabrina Rojas y Luciano Castro decidieron terminar "en buenos términos" su relación después de 11 años de pareja y dos hijos en común. La modelo y el actor atravesaron por una crisis en 2019, estuvieron unos meses distanciados y se reconciliaron, pero el vinculo se desgastó y finalmente optaron por separarse.

"Estoy muy bien. En una etapa distinta. Con cambios de rutina, pero bien", afirmó la panelista de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco en América TV, en una nota con Intrusos.

Rojas destacó que la separación se dio en muy buenos términos. De hecho, destacó que siguen compartieron momentos junto a los hijos que tienen en común. "Somos familia con Luciano Castro. Y tenemos en claro que queremos que nuestros hijos sigan teniendo situaciones en familiares. Porque la realidad es que nos separamos bien. No pasó nada para que alguno de los dos se sienta despechado o lastimado", sostuvo.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, la modelo dijo que es algo que no descarta, pero que tampoco da por hecho. "Con él no sé lo que puede pasar. No me animo a decir 'no vuelvo nunca más' ni tampoco a decir 'sí, me voy a reconciliar'. Que fluya todo, paso a paso, y la vida dirá", reflexionó.

Por otro lado, la panelista sorprendió al hablar de la vida sentimental de su ex. "No creo que Luciano esté conociendo a alguien... creo que debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertar. ¡Y me parece muy bien que lo haga!", afirmó.

Rojas, en tanto, mencionó que está mencionó que está recuperando el tiempo perdido. "Prefiero pasarla bien ahora que estoy soltera. He tenido muchos novios en lo largo de mi vida... Ahora, me escriben muchos hombres por Instagram y eso me levantó el ego", reveló.

Por último, la modelo aclaró que tratan de no hablar con el otro si están o no conociendo a alguien. "Nos queremos mucho, pero él hace su vida, yo la mía, y no hablamos de nuestra vida sentimental. Y eso hace que la amistad entre nosotros siga", sentenció.