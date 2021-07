Sabrina Rojas tras su separación de Luciano Castro: "Ya no nos aguantábamos más"

Sabrina Rojas estuvo este viernes en "LAM" (El Trece) para hablar de su reciente separación de Luciano Castro.

La actriz y modelo reveló que es la primera vez que la ruptura culmina con el actor yéndose de su casa y que, luego de los primeros días, la relación de su familia mejoró.

“Es la primera vez que Luciano se muda, porque siempre hemos tratado de sostenerlo bajo techo y cuando llega el momento de irse, no se ha ido…”, dijo Sabrina en el ciclo de Ángel de Brito.

Luego comentó que intentaron llevar la separación de manera muy prolija para que sus hijos no la sufran tanto.

“Es un tema por los chicos, había que charlarlo y hacerlo de una manera muy prolija, con mucho amor por los niños… Porque cuando no tenes hijos todo es más fácil, te poder ir cuando quieras. Entonces fue todo muy estratégico, muy pensado, fuimos los cuatro juntos a conocer la casa nueva de papá, yo voy a su casa y me quedo a tomar mate”, explicó.

También contó cómo fue el momento en el que le indicaron a sus hijos que no iban a continuar juntos. “Le contamos que mamá y papá se iban a separar, que no iban a ser más novios pero que la familia iba a seguir igual, que nosotros nos íbamos a querer igual, que ya no nos amamos como novios y como compañeros. Obviamente que al principio fue un shock, llanto y demás”, indicó.

Y dijo que Luciano es muy sensible y que la separación lo hizo llorar: “Es re llorón Luciano. Lloramos mucho todos, pero los niños y Luciano se conmueve, sí. Así como lo ves es un tipo sensible”.

"Fue muy charlado. Nosotros hacemos terapia de pareja y la verdad que hemos pasado tanto por estos momentos que cada vez lo transitamos más en orden y creo que por eso aprovechamos al decir ‘estamos tan bien que es el momento de tomar distancia’. Después veremos qué puede pasar… A veces no te animas porque si volvemos para los chicos, papá se separó, se fue a otra casa y volver, pero somos familia”, señaló sobre la posibilidad de volver a estar juntos.

“Los tres primeros días era como denso el tema con los nenes pero ellos empezaron a notar que nosotros cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, yo voy a tomar mate a su casa, el domingo pasado me pasó a buscar, los chicos estaban con él, pero me dijo ‘me voy a lo de mi mamá, ¿querés venir?’ Y me fui a almorzar con ellos a lo de mi suegra porque no quiere que le diga ex suegra”, cerró.

