Sabrina Rojas reveló por qué se bajó del programa de Karina Mazzocco

A fines de julio, Sabrina Rojas sorprendió a todos al anunciar su salida del panel de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco. Enseguida, muchos se preguntaban si su renuncia había tenido que ver con algún problema con sus compañeras.

Este jueves, la actriz y modelo estuvo como invitada en el ciclo de América TV y explicó por qué se bajó.

"¿Por qué te fuiste?", le preguntó Mazzocco a Rojas. "Fue un tema de horarios. De hijos. Hay madre que tiene que salir a laburar y no les queda otra. Yo, en cambio, puedo elegir quedarme en casa y estar con mis hijos, que todavía son chicos", afirmó.

La ex panelista mencionó que, con el cambio de la virtualidad a la presencialidad en la escuela, su rutina se modificó rotundamente. "Cuando arreglé estar acá, me podía organizar mejor porque no iban jornada completa al cole. Ahora, que volvieron a la jornada completa, se me haría imposible coordinar para ir a buscarlos", remarcó.

Por último, Rojas se tomó con humor las versiones sobre su salida. "Me decían '¿te peleaste con Karina Mazzocco?'. Sos tan generosa. Todos son hermosos. De hecho, los sigo en las redes y cuando los veo digo 'ay, yo quiero estar ahí'", sentenció.