Sabrina Rojas, Luciano Castro y Gonzalo Heredia revelaron cuáles son sus cábalas antes de salir al escenario

Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Mercedes Scápola protagonizan en Mar del Plata la obra más exitosa, “Desnudos”, en el teatro Neptuno.

La comedia que produce Javier Faroni está basada en la película que hizo la alemana Doris Dörrie en 2002, en versión de Esther Feldman y Alejandro Maci, trata de tres parejas que se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos.

La historia comienza cuando durante el transcurso de una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual en pareja. Es así como la conversación les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba. El desafío se volverá divertido como peligroso y revelará a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.

Lo cierto es que el éxito es tal, que desde el día de su estreno, el 26 de diciembre, la gente se queda a esperar a sus protagonistas en la salida para saludarlos y sacarse fotos con ellos, hasta es necesario cortar la calle por la cantidad de gente que se suma. Además se agregaron funciones.

En una entrevista a solas con PrimiciasYa.com, Sabrina Rojas, Luciano Castro y Gonzalo Heredia contaron cómo viven este momento y hasta revelaron cuáles son sus cábalas antes de salir a escenario.

LAS CÁBALAS

-Gonzalo: Uso anteojos negros hasta media hora antes de la función por cábala. Igual me cargan, yo no me maquillo solo me afeito, y me dicen que soy una especie de tarjetero retirado por tener loa anteojos puestos, pero la verdad no me importa ya arranqué asi y hay algo de la cábala que está

-Luciano: La cábala da resultado y si se saca los lentes, ¡lo mato!

-Sabrina: Tenemos una cábala todos juntos en donde ponemos a Mercedes en el medio y en círculo nos abrazamos todos muy fuertes y Gonzalo siempre cuando sale a escena me toca el brazo cuando va a cambiarse.

-Gonzalo: Y ella depende de la tocada, sabe el humor que tengo

-Luciano: Es el primero que sale en escena el gordo (por Heredia) y es el que pone la vara y el ritmo que va a tener la obra, es como el primer acorde… Y cuando no salen las cosas bien, ¡Dios mío!

SOBRE EL ÉXITO DE “DESNUDOS”

-Gonzalo: Si bien uno aspira que le vaya bien, pero cuando se empezó a gestar la idea de hacer temporada juntos a mediados del año pasado la oferta no era la que hay ahora. Era mucho más relajado y éramos uno de los primeros. Después se empezó armar algo muy fuerte con todas las obras que hay hoy. También era el riesgo de venir 10 años después, hacer temporada juntos, hacer una obra que nunca se había hecho la versión teatral porque solo existe la versión cinematográfica y venir con nuestras familias. Hay algo de mucha sorpresa el éxito que estamos teniendo. Sí obvio se hizo todo para que sea lo mejor posible, pero nos sorprendió.

-Luciano: Comparto todo lo que él dijo y cuando se dijo de venir a Mar del Plata, sólo sabíamos que venía Moldavsky en ese momento, no sabíamos que venía Gasalla, Laurita y Cabré, Carmen, Mentiras Verdaderas. No sabíamos cuál iba a ser la plaza, quería que nos fuera bien, pero cuando ya llevas varias semanas encabezando, empieza a ser mucho más grande la responsabilidad.

-Luciano: Ir al teatro es un clásico de Mar del Plata como comprar los alfajores. A nosotros nos preocupaba mucho tener un espectáculo digno, nunca veníamos pensando en ser los primeros y que seamos los que más recaudan. Queríamos traer algo en donde la gente se vea identificada al ser una obra que trata los vínculos en las parejas, nos importaba mucho eso e hicimos hincapié en eso, todo lo que sucedió después tuvo un efecto televisivo ya que cuando explota algo sigue él éxito y ahora hay que bancarlo.

-Sabrina: Yo también estoy feliz de estar en esta obra. Yo tuve un proceso en los ensayos que era difícil, hace diez años que no hacía teatro, pero todo se dio hasta que le encontramos la vuelta. Con respecto a trabajar con Luciano es hermoso. Estar en un mismo proyecto, dejar a los chicos en casas y salir juntos, tener la energía puesto en lo mismo… Vino en el momento justo. No sacó de la rutina, y además de trabajar con amigos. Hace diez años hicimos con Lu y Gonza temporada acá en Mardel y ahora que se repita, es maravilloso. Es un verano hermoso porque estamos haciendo una obra en donde venimos con ganas de hacer y que encima nos está yendo bien.

-Luciano: Uno puede tener la mejor obra, los mejores actores, el mejor productor como lo es Javier Faroni y toda la publicidad posible, pero si la gente que viene al teatro no se va conforme con lo que vio y la trasmisión del boca a boca no es bueno, te morís a las dos semanas. Por suerte eso nos acompaña también.

-Gonzalo: Vemos también que la gente que viene de otras provincias nos viene a ver. Es muy probable que hagamos una gira nacional cuando termine la temporada. Es una versión teatral de una película que no es muy conocida y creo que es algo universal porque todos hemos tenido o tenemos pareja, cualquiera se puede sentir identificado o sensibilizado por lo que les pasa a estas parejas. Por eso queremos ir a las distintas provincias porque hay muchas plazas y muy lindos teatros.

Fotos Eduardo Aguada