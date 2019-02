Sabrina Rojas confirmó lo que muchos esperaban, su reconciliación con Luciano Castro. Tras atravesar una fuerte crisis de meses, la actriz contó que con el actor se dieron una nueva oportunidad. confirmó lo que muchos esperaban, su reconciliación con. Tras atravesar una fuerte crisis de meses, la actriz contó que con el actor se dieron una nueva oportunidad.





La pareja había anunciado su separación al principio de año y desde entonces, los rumores de de reconciliación no frenaron. Ambos publicaban fotos y videos juntos pero nunca lo confirmaban. Hasta ahora.





Finalmente, el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, la actriz compartió una foto con el actor rodeada de corazones. "Feliz Día de San Valentín. Feliz día para todos y para mí", escribió Sabrina, junto a la imagen.





"Implacables" (El Nueve) puso al aire una nota con Sabrina, previo a su ingreso a la fiesta que organizó la revista Gente en Mar del Plata. "Estamos intentándolo", dijo la actriz, al ser consultada sobre la reciente reconciliación con su colega. Y el domingo,puso al aire una nota con Sabrina, previo a su ingreso a la fiesta que organizó la revista Gente en Mar del Plata.dijo la actriz, al ser consultada sobre la reciente reconciliación con su colega.





"Tampoco festejemos mucho porque lo nuestro es minuto a minuto. No descorchemos mucho... Estamos bien", reconoció, con una sonrisa en el rostro, y dijo que no estaba acompañada por su pareja porque a él "no le gustan mucho las fiestas".





¡Mirá el video!