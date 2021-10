Sabrina Rojas enfrentó los rumores de supuesto desprecio hacia Flor Vigna

Dos rumores golpearon fuerte a Sabrina Rojas. El primero daba cuenta de un desprecio por Flor Vigna y el segundo tenía que ver con que era la principal responsable de la salida de Luciano Castro de la obra Desnudos que seguirá en Mar del Plata durante el próximo verano.

Hoy, Sabrina Rojas dio la cara junto al Tucu López sobre todo lo que se dice sobre ella. "La idea con nosotros es no dividir, es sumar, y es así y se está dando", dijo la rubia en charla con Intrusos.

Sobre la foto que subió Sabrina Rojas en Instagram donde no está Flor Vigna, sostuvo: "No hay nada, no está Flor porque no estaba en ese momento, estará Flor capaz mañana".

"Cuando estuvimos juntos fluyó naturalmente. Surgió del día a la noche y nos juntamos. Estuvo buenísimo, nos cagamos de risa. Fue un momento genial", añadió.

Sobre la renuncia de Luciano Castro a Desnudos, sostuvo: "Eso es algo que tiene que hablar Lu, no soy su vocera. Se está hablando y proyectando cómo seguimos".