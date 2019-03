Sabrina Rojas contó que fue acosada por un vecino cuando tenía seis años: "Me marcó y no se lo dije a mi familia"

Sabrina Rojas estuvo en el programa "PH, Podemos Hablar" ,Telefe, y reveló que fue víctima de un estuvo en el programa, y reveló que fue víctima de un acoso cuando era niña y que no le contó de esto a su familia.





"Me pasó una situación de muy chica, con seis años, que mi familia no lo sabe, con un vecino en frente de mi casa. Guiseppe, era el vecino ideal. Nos estaba haciendo ver con un largavistas. Después entendí de más grande, no sabía de qué se trataba", explicó la mujer de explicó la mujer de Luciano Castro





"Nunca jamás lo conté. Después lo bloqueé y de más grande se me vino a la cabeza. Uno sin querer, por vergüenza, cuida a la persona. Algo sucede que no se cuenta", añadió.





"No llegué a dimensionar lo que había sucedido, me había incomodado y me marcó. Así y todo no se lo dije a mi familia, no sé qué pasa que no lo contas", finalizó Rojas.