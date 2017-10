Sabrina Garciarena y la primera producción con sus hijos Beltrán y León

Beltrán hace apenas unos meses. Es su segundo hijo con el conductor León, de tres años. Sabrina Garciarena fue madre dehace apenas unos meses. Es su segundo hijo con el conductor Germán Paoloski ya que ya eran padres de, de tres años.





"Engordé como 17 ó 18 kilos, que en mí, que mido 1,60 metros, se nota... Para mí, lo de que dar de mamar adelgaza es un mito. Entiendo que hay gente a la que le pasa, pero a mí no me pasó. Bajé 14 kilos en el parto y postparto inmediato, pero todavía tengo algunos ahí dando vueltas. El obstetra me dijo que me iba a costar bajar los últimos y es verdad, hago una dieta, voy al gimnasio..., pero acá están", afirmó la actriz en una entrevista con la revista Ohlalá!





sabrina garciarena 3.jpg



Esta es la primera producción de Sabrina junto a sus dos hijos juntos: "Cuando Germán me dice algo, le digo, 'agradecé que hago todo y encima tengo una sonrisa en la cara, porque no es fácil'".





En cuanto al postparto, la actriz admitió que fue complejo: "Lloraba, me dolía todo. El postparto es complicado, tanto con León como con Beltrán me pasó lo mismo. Los primeros días, cuando vuelvo a casa después de estar en la clínica, me pasa que me pongo a llorar por todo. Pero por todo, eh. Germán me decía '¿qué te pasa?' y yo lloraba... Y no sé, es algo muy hormonal. En ese momento es una sensibilidad muy extrema". Luego, agregó: "La verdad es que todo el primer mes te lo pasás en pijama, en tu casa, dando la teta y conociéndote con el bebé".