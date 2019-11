Sabrina Garciarena reveló el sexo de su tercer hijo con una dulce foto

Hace unas semanas se conoció la feliz noticia: Sabrina Garciarena y Germán Paoloski están esperando a su tercer hijo.

La actriz y el periodista ya son padres de León, de cinco años, y Beltrán de dos.

"Bebé en camino. Con mucha felicidad quiero contarles que estoy esperando una niña. Tener dos varones es una experiencia maravillosa, me llenan de amor todos mis días y ahora felices de completar la familia. Con cuatro meses de embarazo me siento genial, ya paso la parte más difícil que es la que te sentís mal y cuesta levantarse de la cama, ahora estoy con la energía de siempre", posteó Sabrina.

"Les quiero contar que con 10 semanas de gestación me realice por primera vez el estudio de ADN fetal en sangre, es una extracción rápida de sangre, no invasiva que te permite saber la información genética de tu bebé", publicó, muy emocionada.

"Estoy agradecida porque me dieron mucha confianza desde el principio. Le quiero agradecer al Dr. Gabriel Ercoli y al Licenciado Oscar Rodrigo que me explicaron con mucho cariño todo y siempre me dieron tranquilidad además de la noticia más linda que venía una niña. Todos en la familia están felices... abuelos, tios, sobrinos, amigos gracias a todos por acompañarnos siempre. Te amo Germán. ¿Se les ocurre nombres de niña? ¿Sugerencias?", indicó la artista en el posteo.

