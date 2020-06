Sabrina Garciarena sobre la posibilidad de personificar a Wanda: "¡Me encantaría!"

A Wanda Nara le ofrecieron tener su propia serie, como Luis Miguel y otras grandes figuras internacionales. Tras haber cerrado el contrato -en 50 millones de euros- de su marido Mauro Icardi con el Paris Saint-Germain, se prepara para su "nueva vida" en París, "aunque no dejaremos nuestras tres casas de Italia", asegura ella.

La empresaria reconoce que se relajó un poco con los cuidados de su imagen, ya que no está trabajando en la televisión, sino dedicada al cuidado de sus hijos: "Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo (...). Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram".

Por último, reveló que Netflix y HBO le propusieron contar su vida en una serie. Sobre el proyecto le dijo a Revista Gente: "Si la serie comienza desde mi niñez, tendría que atacarnos otra pandemia para poder verla (risas). Esta semana deberíamos comenzar a bocetarla. Yo estaría involucrada en el equipo de producción, para aportar condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino".

Según contó este lunes Tomás Dente en "Nosotros a la mañana" la producción de Netflix ya tendría una posible candidata para ponerse en la piel de la rubia: Sabrina Garciarena.

“No lo sabe ni siquiera la actriz. Pero uno de los nombres que más han resonado en las oficinas de la producción para interpretar a Wanda sería Sabrina Garciarena”, indicó el panelista.

Primiciasya.com se comunicó con ella quien gentilmente respondió: "Escuché, me llamó un montón de gente pero conmigo no se comunicó nadie sobre este tema".

"Soy actriz, me gusta interpretar personajes todo el tiempo diferentes. No la conozco en profundidad a Wanda pero tiene un montón de cosas para interpretar. Puede ser, me encantaría, pero hasta el momento no recibí ninguna propuesta", finalizó.

