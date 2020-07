Sabrina Garciarena tras el nacimiento de Mía: “Me darían ganas de adoptar”

Sabrina Garciarena fue mamá hace poco de Mía y en ese contexto se refirió a la posibilidad de ampliar la familia que comparte con Germán Paoloski.

Y a casi dos meses del nacimiento de su tercer hijo, la actriz manifestó su deseo de adoptar y así seguir agrandando la familia.

“Cuando me hacen esta pregunta a poco de haber tenido un hijo siempre digo que no hay posibilidad de ampliar la familia. Yo creo que ya está. Dos en un número espectacular y lo que me pasaba es que faltaba alguien más. Yo me crié con mujeres, podría haber salido otro niño. Me la jugué pero estuve un año pensando si tenía ganas de tener otro hijo”, comenzó diciendo Sabrina en una nota con Juan Etchegoyen para la web de radio Mitre.

LEER MÁS Sabrina Garciarena sobre la posibilidad de personificar a Wanda: "¡Me encantaría!"

Luego afirmó: “Yo creo que ya está bien. Las posibilidades de tener otro bebé es posible pero no creo que ni Germán ni yo queramos otro. De querer otro hijo creo que me darían ganas de adoptar también“.

“Tener tantos hijos, creo que ya está. Para una mujer es muy dificil. La posibilidad de tener otra persona…tampoco está hablado el tema de la adopción. Estamos bien como estamos ahora”, indicó Garciarena.

¿Cómo empezó la historia de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena?

LEER MÁS Sabrina Garciarena y su tristeza tras ser madre en cuarentena: "Nadie de la familia pudo conocer a Mía"